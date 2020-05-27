«Лейпциг» — «Герта»: счет матча 2:2, обзор голов

В матче 28-го тура чемпионата Германиина своем поле сыграл вничью с берлинской— 2:2.

Счет в матче на 9-й минуте открыли гости. Платтенхарт выполнил подачу с углового, Груич выиграл позицию и переправил мяч в сетку ворот Гулачи.

«Быки» открывались на 24-й минуте — Нкунку с углового навесил во вратарскую, Клостерман опередил соперника и головой переправил мяч в сетку.

На 63-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Хальстенберг проиграл забег на скорость и в подкате снёс соперника, получив вторую желтую карточку.

А на 68-й минуте «Лейпциг» вышел вперед. Хозяева провели атаку по центру, Шик получил пас перед штрафной и пробил низом — Ярстейн не удержал мяч, и тот от рук голкипера влетел в сетку.

На 82-й минуте был назначен пенальти в ворота «РБ Лейпциг». Кунья в штрафной полез в обводку, а Лукман в подкате сбил соперника.

Пёнтек с пенальти пробил точно в нижний угол — Гулачи не угадал направление удара.

«РБ Лейпциг» занимает третье место в таблице Бундеслиги, набрав 55 очков. «Герта» находится на десятой строчке с 35 очками.

30 мая «Герта» примет «Аугсбург», а 1 июня «РБ Лейпциг» сыграет в гостях с «Кельном».