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    «Лейпциг» в меньшинстве упустил победу над «Гертой»

    «Лейпциг» — «Герта»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В матче 28-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» на своем поле сыграл вничью с берлинской «Гертой» — 2:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 9-й минуте открыли гости. Платтенхарт выполнил подачу с углового, Груич выиграл позицию и переправил мяч в сетку ворот Гулачи.

    «Быки» открывались на 24-й минуте — Нкунку с углового навесил во вратарскую, Клостерман опередил соперника и головой переправил мяч в сетку.

    На 63-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Хальстенберг проиграл забег на скорость и в подкате снёс соперника, получив вторую желтую карточку.

    А на 68-й минуте «Лейпциг» вышел вперед. Хозяева провели атаку по центру, Шик получил пас перед штрафной и пробил низом — Ярстейн не удержал мяч, и тот от рук голкипера влетел в сетку.

    На 82-й минуте был назначен пенальти в ворота «РБ Лейпциг». Кунья в штрафной полез в обводку, а Лукман в подкате сбил соперника.

    Пёнтек с пенальти пробил точно в нижний угол — Гулачи не угадал направление удара.

    «РБ Лейпциг» занимает третье место в таблице Бундеслиги, набрав 55 очков. «Герта» находится на десятой строчке с 35 очками.

    30 мая «Герта» примет «Аугсбург», а 1 июня «РБ Лейпциг» сыграет в гостях с «Кельном».

    Бундеслига. 28-й тур
    «РБ Лейпциг» — «Герта» — 2:2 (1:1)
    Голы: Груич, 9 (0:1). Клостерманн, 24 (1:1). Шик, 68 (2:1). Пентек, 82 — с пенальти (2:2)«РБ Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Забитцер, Лаймер, Нкунку (Анхелиньо, 66), Ольмо (Лукман, 58), Адамс, Шик (Орбан, 80), Вернер (Вольф, 80)«Герта»: Ярстейн, Пекарик, Боята, Платтенхардт (Миттельштедт, 12), Торунарига, Шельбред (Майер, 78), Дарида (Дилросюн, 71), Груич, Ибишевич (Нганкам, 78), Лукебакио (Пентек, 71), КуньяПредупреждения: Пекарик, 42. Хальстенберг, 45+4. Торунарига, 57. Кунья, 90Удаление: Хальстенберг, 63
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