ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Левандовски и Хуммельс успели поиграть за оба клубаПочему дерби «Дортмунд» — «Бавария» столь принципиально
  • 08:36
    • Олейнику предложили бой в июне с соперником из топ-5
  • 07:00
    • Зидан — лучший тренер в истории ЛЧ по версии Squawka
  • 20:57
    • «СЭ»: Летом «Спартак» может расторгнуть контракт с Гулиевым
  • 20:03
    • Названа дата выхода DLC EURO 2020 в PES 2020
  • 19:44
    • НХЛ разрешит хоккеистам возобновить тренировки в начале июня
    Все новости спорта

    Дуглас Коста заявил, что задумывался о завершении карьеры

    Футбол Ювентус Сборная Бразилии
    Бразильский полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста признался, что задумывается о завершении карьеры из-за частых травм.

    Дуглас Коста
    Дуглас Коста

    «Бывают моменты, когда думаю о том, могу ли я продолжать играть. Это все, потому что я выхожу на поле и снова получаю травму, потом смотрю футбол по телевизору и понимаю, что футбол — это моя страсть. Это то, что поддерживает во мне жизнью. Речь не идет о деньгах или славе.

    Каждый раз, когда я получаю травму, я спрашиваю себя: Что я сделал не так? Мне интересно, почему я не могу играть постоянно. Это задевает меня. Поэтому я попросил помощи. Я не знаю, слышали ли вы о ментальном тренере. Это не психолог, но он показывает вам, как ваши факты из детства все еще могут на вас повлиять», — цитирует Косту Goal.

    Коста выступает в составе «Ювентуса» с лета 2018 года. За это время он девять раз выбывал из строя из-за травм. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 19-25 мая
  • Вчера в 22:59
    •
  • Прогноз
  • «Боруссия» Д — «Бавария»
  • 1.96
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сохранится ли интрига в чемпионской гонке Бундеслиги?
  • «Боруссия» Д — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Реабилитируется ли «Гладбах» за недавнее поражение?
  • «Вердер» — «Боруссия» М. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Байер» одержит очередную победу?
  • «Байер» — «Вольфсбург». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Диего Карлос Футбол Защитник, который сделает «Ливерпуль» еще сильнееКто такой Диего Карлос? 24/05/2020 в 23:340
  • 08:53
    • Дуглас Коста заявил, что задумывался о завершении карьеры
  • 08:20
    • Назван единственный претендент на Жоау Мариу
  • 08:04
    • Глава Федерации футбола Гаити отстранен от футбола
    Торган Азар, Ашраф Хакими и Рафаэл Геррейру Футбол «Боруссия» не рискует здоровьем Санчо. Подготовка к «Баварии» прошла успешноДортмундская команда на выезде обыграла «Вольфсбург» 24/05/2020 в 19:540
  • Экспресс дня

  • Лидеры Бундеслиги сыграют результативно?
  • 2.37
    •
  • 07:49
    • Хохлов: Искусственно выделять молодым место в основе — зло
  • 07:33
    • «Ницца» продлила контракт с голкипером
  • 07:16
    • Фавр: Матчи с «Баварией» всегда особенные
    Томас Мюллер Футбол Блеск Мюллера и кризис «Айнтрахта». «Бавария» остается на высотеМюнхенцы разбили «Айнтрахт» и продолжают лидировать в Бундеслиге 24/05/2020 в 11:290
  • 00:57
    • Орлов: Плиев из «Рубина» заразился на свадьбе, то есть нарушил режим самоизоляции
  • 00:50
    • Торбинский: Мог уехать в Европу, но в России мне в два раза подняли зарплату
  • 00:31
    • Ласицкене: Не хочется ради карьеры менять гражданство
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.14
  • Прогноз на матч Яблонец — Фастав Злин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Веен — Зандхаузен
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Ян — Нюрнберг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Эрцгебирге — Дармштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Млада Болеслав — Славия Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Вердер — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Байер — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.37
  • Экспресс дня 26 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  1.50
  • Прогноз на матч Ашхабад — Мерв
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Герта
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие