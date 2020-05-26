Дуглас Коста заявил, что задумывался о завершении карьеры

Бразильский полузащитникпризнался, что задумывается о завершении карьеры из-за частых травм.

«Бывают моменты, когда думаю о том, могу ли я продолжать играть. Это все, потому что я выхожу на поле и снова получаю травму, потом смотрю футбол по телевизору и понимаю, что футбол — это моя страсть. Это то, что поддерживает во мне жизнью. Речь не идет о деньгах или славе.

Каждый раз, когда я получаю травму, я спрашиваю себя: Что я сделал не так? Мне интересно, почему я не могу играть постоянно. Это задевает меня. Поэтому я попросил помощи. Я не знаю, слышали ли вы о ментальном тренере. Это не психолог, но он показывает вам, как ваши факты из детства все еще могут на вас повлиять», — цитирует Косту Goal.

Коста выступает в составе «Ювентуса» с лета 2018 года. За это время он девять раз выбывал из строя из-за травм. 0