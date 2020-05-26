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    Гол Киммиха принес «Баварии» победу над «Боруссией» в Дортмунде

    «Боруссия» Д — «Бавария»: счет матча 0:1, обзор гола

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    Дортмундская «Боруссия» потерпела домашнее поражение от мюнхенской «Баварии» (0:1) в матче 28-го тура чемпионата Германии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 43-й минуте. Киммих подобрал мяч у чужой штрафной, моментально сориентировался и исполнил шикарный «парашют» за спину вратаря «Боруссии».

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    • Для вратаря мюнхенцев Мануэля Нойера этот матч стал 400-м в бундеслиге, он является третьим действующим игроком с таким показателем.

    Рекордсмен — форвард «Вердера» Клаудио Писарро (487 матчей), вторым идет полузащитник «Униона» Кристиан Гентнер (402).

    «Бавария» укрепила лидерство в таблице Бундеслиги. У мюнхенцев теперь 64 очка, а у дортмундской «Боруссии» осталось 57.

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    Выигрышная серия «Баварии» длится 7 туров. «Боруссия» до визита чемпиона и лидера одержала в бундеслиге 6 побед подряд.

    30 мая «Бавария» примет «Фортуну». 31 мая состоится матч «Падерборн» — «Боруссия» Д.

    Бундеслига. 28-й тур
    «Боруссия Д» — «Бавария» — 0:1 (0:1)
    Гол: Киммих, 43«Боруссия Д»: Бюрки, Хуммельс, Пищек (Гетце, 80), Аканджи, Хакими, Дилэйни (Эмре Джан, 46), Азар, Рафаэл Геррейру, Брандт (Санчо, 46), Дахуд (Витсель, 85), Холанн (Рейна, 72)«Бавария»: Нойер, Боатенг (Эрнандез, 85), Алаба, Павар, Киммих, Мюллер, Гнабри (Хави Мартинес, 87), Коман (Перишич, 73), Горецка, Дэйвис, ЛевандовскиПредупреждения: Хуммельс, 13. Мюллер, 66. Дахуд, 67. Дэйвис, 74
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