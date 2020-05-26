«Боруссия» Д — «Бавария»: счет матча 0:1, обзор гола

Дортмундскаяпотерпела домашнее поражение от мюнхенской(0:1) в матче 28-го тура чемпионата Германии.

Счет в матче был открыт на 43-й минуте. Киммих подобрал мяч у чужой штрафной, моментально сориентировался и исполнил шикарный «парашют» за спину вратаря «Боруссии».

Для вратаря мюнхенцев Мануэля Нойера этот матч стал 400-м в бундеслиге, он является третьим действующим игроком с таким показателем.

Рекордсмен — форвард «Вердера» Клаудио Писарро (487 матчей), вторым идет полузащитник «Униона» Кристиан Гентнер (402).

«Бавария» укрепила лидерство в таблице Бундеслиги. У мюнхенцев теперь 64 очка, а у дортмундской «Боруссии» осталось 57.

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Выигрышная серия «Баварии» длится 7 туров. «Боруссия» до визита чемпиона и лидера одержала в бундеслиге 6 побед подряд.

30 мая «Бавария» примет «Фортуну». 31 мая состоится матч «Падерборн» — «Боруссия» Д.