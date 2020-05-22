«Рубин» договорился с игроками о продлении контрактов

Спортивный директорсообщил, что казанский клуб договорился с футболистами о продлении истекающих контрактов до конца сезона-2019/2020.

«По всем футболистам мы достигли договоренности о продлении контрактов до конца чемпионата. Что касается пролонгации договоров на следующий сезон, то мы будем работать над этим. У нас достаточно большой состав, никакой паники нет.

Глупо отрицать, что в оставшейся части чемпионата мы будем бороться за сохранение прописки в РПЛ. Мы не тешим себя иллюзиями и понимаем, что нас ждёт серьёзная борьба. Что касается переговоров на будущее, то у всех есть свои сложности, что влияет на нашу трансферную политику. Есть нюансы, связанные с переходами футболистов. В условиях пандемии мы лишены возможности просматривать игроков живьем. Эта проблема.

Мы пока не начали тренироваться. Это гораздо большая проблема, нежели селекция. Мы озабочены соблюдением протоколов и выходом к нормальной работе. Это очень неприятная ситуация», — цитирует Яровинского «Чемпионат». 0