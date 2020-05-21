ЦСКА хочет купить форварда, опорника и центрального защитника

Главный тренер ЦСКАрассказал о трансферных целях клуба.

«У нас есть трансферная политика. Мы буквально на днях ее обсуждали, наметили цели. Мы знаем, как действовать. Будем исходить из тех возможностей, которые у нас есть.

Какие цели у ЦСКА? В первую очередь это нападающий, во вторую — опорный полузащитник, в третью — центральный защитник.

Да, вся центральная ось нам необходима. Учитывая схему, которую мы используем, без вингеров, это центральная зона», — сказал Гончаренко в разговоре с Нобелем Арустамяном в прямом эфире в инстаграме. 0