Ташаев намерен расторгнуть контракт со «Спартаком»

Полузащитник, чьи права принадлежат, намерен расторгнуть контракт с московским клубом по обоюдному согласию, сообщает Sport24.

Как сообщает источник, 25-летний игрок понимает, что вряд ли будет получать постоянную игровую практику в «Спартаке» и хочет сменить команду.

Напомним, футболист перешел в стан «Спартака» в 2018 году из «Динамо» за 1,5 миллиона евро, подписав соглашение до конца сезона-2021/2022.

В общей сложности Ташаев провел за москвичей 28 матчей и сделал две результативные передачи. За «Рубин» в сезоне-2019/20 полузащитник сыграл восемь встреч и не отметился результативными действиями. 0