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    ПСЖ готов включиться в борьбу за Холанна

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    ПСЖ готов побороться за нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна, сообщает Marca.

    Эрлинг Холанн
    Эрлинг Холанн

    По данным издания, у парижан есть несколько причин стремиться заполучить норвежца. Во-первых, в подвешенном состоянии остается будущее Килиана Мбаппе, который может перейти в «Реал».

    Кроме того, слухи то и дело отправляют Неймара в «Барселону». У Эдинсона Кавани летом заканчивается контракт, который ПСЖ продлевать не намерен, а Мауро Икарди выступает за парижан лишь на правах аренды.

    В нынешнем сезоне 19-летний норвежец принял участие в девяти матчах Бундеслиги, забил 10 мячей и отдал две результативные передачи. 0

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