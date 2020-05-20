ПСЖ готов включиться в борьбу за Холанна

готов побороться за нападающего дортмундской, сообщает Marca.

По данным издания, у парижан есть несколько причин стремиться заполучить норвежца. Во-первых, в подвешенном состоянии остается будущее Килиана Мбаппе, который может перейти в «Реал».

Кроме того, слухи то и дело отправляют Неймара в «Барселону». У Эдинсона Кавани летом заканчивается контракт, который ПСЖ продлевать не намерен, а Мауро Икарди выступает за парижан лишь на правах аренды.

В нынешнем сезоне 19-летний норвежец принял участие в девяти матчах Бундеслиги, забил 10 мячей и отдал две результативные передачи. 0