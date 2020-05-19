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    Бомбардир «РБ Лейпциг» готов перейти в «Интер»

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    Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер готов перейти в «Интер», сообщает Calciomercato.

    Тимо Вернер
    Тимо Вернер

    По данным источника, миланский клуб включился в борьбу за 24-летнего немца. Представителя клуба находятся в постоянном контакте с окружением игрока.

    Отмечается, что трансфер форварда может состояться в том случае, если «Интер» продаст Лаутаро Мартинеса, в услугах которого заинтересована «Барселона». Тогда Вернер займет место аргентинца.

    Фаворитом в борьбе за Тимо считается «Ливерпуль». В услугах немца заинтересованы также мюнхенская «Бавария», лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

    Контракт Вернера с «РБ Лейпциг» рассчитан до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 64 миллиона евро.

    В текущем сезоне на счету Вернера 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 27 голов и сделал 10 результативных передач. 0

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