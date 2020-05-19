«Уфа» прошла тестирование на коронавирус
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«В ФК "Уфа" все здоровы! Теперь команда может полноценно готовится к возобновлению сезона российской Премьер-лиги», — говорится в сообщении «Уфы» в Twitter.
С 19 мая клуб приступает к тренировкам в двухразовом режиме на базе спортивного комплекса «Металлург» в Аше.
Ранее коронавирус выявили у нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана, а также защитника «Рубина» Константина Плиева.
Напомним, что возобновление чемпионата России намечено на 21 июня.
C сегодняшнего дня наша команда приступает к тренировкам в двухразовом режиме на базе спортивного комплекса «Металлург» в Аше pic.twitter.com/aE7p0mqTmR— ФК УФА (@UfaFc) May 19, 2020