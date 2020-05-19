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    «Уфа» прошла тестирование на коронавирус

    Футбол Коронавирус в спорте Футбол России Уфа
    Игроки, тренерский штаб, персонал и руководство «Уфы» прошли тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

    «Уфа» прошла тестирование на коронавирус
    «Уфа» прошла тестирование на коронавирус

    «В ФК "Уфа" все здоровы! Теперь команда может полноценно готовится к возобновлению сезона российской Премьер-лиги», — говорится в сообщении «Уфы» в Twitter.

    С 19 мая клуб приступает к тренировкам в двухразовом режиме на базе спортивного комплекса «Металлург» в Аше.

    Ранее коронавирус выявили у нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана, а также защитника «Рубина» Константина Плиева.

    Напомним, что возобновление чемпионата России намечено на 21 июня.

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