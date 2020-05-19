Капитан «Уотфорда» отказался возвращаться к тренировкам

Капитанзаявил, что не собирается возвращаться к тренировкам.

«Мы должны вернуться к тренировкам на этой неделе. Я сказал, что не собираюсь. Я не могу подстричься до середины июля, но при этом мне можно выходить на поле с 19 людьми и бороться за верховой мяч? Я не знаю, как это работает.

Чтобы заразиться, достаточно одного человека. Я не хочу принести вирус домой, моему сыну пять месяцев, и у него проблемы с дыханием. Я потерял папу, бабушку, дедушку… Я потерял людей, которые мне дороги. Так что для меня это важнее, чем несколько фунтов в моем кармане», — цитирует Дини BT Sport.

В понедельник, 18 мая, английские клубы договорились с лигой, что с 19 мая команды могут возобновить тренировки в малых группах. Ранее сообщалось, что АПЛ рассматривает возобновление сезона с 12 июня. 0