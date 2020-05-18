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    Карп: Нет сомнений, что 21 июня «Уфа» будет в оптимальных кондициях

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    Полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп выразил уверенность, что к дате возобновления чемпионата России по футболу команда наберет оптимальную физическую форму.

    Кэтэлин Карп
    Кэтэлин Карп

    Чемпионат России был прерван 17 марта из-за пандемии коронавируса. В пятницу, 15 мая, исполком Российского футбольного союза принял решение, что турнир возобновится 21 июня.

    «Лично меня эта новость очень обрадовала, у нас есть больше месяца на подготовку, поэтому нет никаких сомнений — 21 июня мы будем в оптимальных кондициях и покажем свой лучший футбол», — цитирует Карпа сайт «Уфы».

    Игрок сборной Молдавии рассказал, почему решил остаться в Уфе на время самоизоляции.

    «Прежде всего, не было известно, когда возобновится чемпионат и будет ли возможность вернуться обратно. Поэтому я не стал рисковать и остался здесь, о чем не жалею», — сказал Карп.

    После 22 туров «Уфа» с 27 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. 0

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