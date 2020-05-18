Карп: Нет сомнений, что 21 июня «Уфа» будет в оптимальных кондициях

Кэтэлин Карп
«Уфа»
Чемпионат России был прерван 17 марта из-за пандемии коронавируса. В пятницу, 15 мая, исполком Российского футбольного союза принял решение, что турнир возобновится 21 июня.
«Лично меня эта новость очень обрадовала, у нас есть больше месяца на подготовку, поэтому нет никаких сомнений — 21 июня мы будем в оптимальных кондициях и покажем свой лучший футбол», — цитирует Карпа сайт «Уфы».
Игрок сборной Молдавии рассказал, почему решил остаться в Уфе на время самоизоляции.
«Прежде всего, не было известно, когда возобновится чемпионат и будет ли возможность вернуться обратно. Поэтому я не стал рисковать и остался здесь, о чем не жалею», — сказал Карп.
После 22 туров «Уфа» с 27 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. 0