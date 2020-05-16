Бывший игрок «Арсенала» находится в тяжелом состоянии

Бывший игрок лондонскогонаходится в тяжелом состоянии, передает The Sun.

Отмечается, что 61-летний Сэнсом получил серьезные повреждения головы после падения в пьяном состоянии во время драки на улице. Ранее англичанин уже не раз лечился от алкогольной зависимости.

После ухода из футбола в 1990-х годах Кенни страдал от депрессии и суицидальных мыслей из-за ухода жены. В один момент он даже оставался без какого-либо жилья.

В составе сборной Англии Кенни Сэнсом провел 86 матчей и был участником двух чемпионатов Европы (1980, 1988) и двух чемпионатов мира (1982, 1986). На протяжении карьеры он играл за лондонский «Арсенал», «Ньюкасл», «Куинз Парк Рейнджерс», «Кристал Пэлас», «Эвертон» и «Уотфорд». 0