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    Бывший игрок «Арсенала» находится в тяжелом состоянии

    Футбол Арсенал Между тем Происшествия
    Бывший игрок лондонского «Арсенала» Кенни Сэнсом находится в тяжелом состоянии, передает The Sun.

    Кенни Сэнсом
    Кенни Сэнсом

    Отмечается, что 61-летний Сэнсом получил серьезные повреждения головы после падения в пьяном состоянии во время драки на улице. Ранее англичанин уже не раз лечился от алкогольной зависимости.

    После ухода из футбола в 1990-х годах Кенни страдал от депрессии и суицидальных мыслей из-за ухода жены. В один момент он даже оставался без какого-либо жилья.

    В составе сборной Англии Кенни Сэнсом провел 86 матчей и был участником двух чемпионатов Европы (1980, 1988) и двух чемпионатов мира (1982, 1986). На протяжении карьеры он играл за лондонский «Арсенал», «Ньюкасл», «Куинз Парк Рейнджерс», «Кристал Пэлас», «Эвертон» и «Уотфорд». 0

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