Семак: Кокорин усилит команду, у меня есть желание видеть его в «Зените»

Александр Кокорин
globallookpress.com
«Вы знаете, что между руководством и игроком было достигнуто соглашение об аренде [в "Сочи"] до конца сезона. Надеюсь, наше руководство вернется к этому вопросу.
У меня, как тренера, естественно есть желание видеть Сашу в нашей команде. У Саши, насколько я знаю, тоже есть желание играть.
Думаю, он тот игрок, который усилит нашу команду. Последнее слово за руководителями и самим Сашей», — сказал Семак в прямом эфире в инстаграме «Матч ТВ».
Контракт 29-летнего форварда с «Зенитом» рассчитан до конца сезона. В 4 матчах РПЛ Кокорин забил 3 гола и отдал 1 пас в составе «Сочи». 0