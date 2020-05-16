Семак: Кокорин усилит команду, у меня есть желание видеть его в «Зените»

Главный тренер «Зенита»высказался о будущем нападающего, который играет на правах аренды за

«Вы знаете, что между руководством и игроком было достигнуто соглашение об аренде [в "Сочи"] до конца сезона. Надеюсь, наше руководство вернется к этому вопросу.

У меня, как тренера, естественно есть желание видеть Сашу в нашей команде. У Саши, насколько я знаю, тоже есть желание играть.

Думаю, он тот игрок, который усилит нашу команду. Последнее слово за руководителями и самим Сашей», — сказал Семак в прямом эфире в инстаграме «Матч ТВ».

Контракт 29-летнего форварда с «Зенитом» рассчитан до конца сезона. В 4 матчах РПЛ Кокорин забил 3 гола и отдал 1 пас в составе «Сочи». 0