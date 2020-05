Кейн стал титульным спонсором своего первого клуба

Нападающийсообщил о решении финансово поддержать свой первый клуб в профессиональной карьере. Футболист стал титульным спонсором команды.

26-летний англичанин оплатил размещение эмблемы на груди футболок клуба, в котором начинал профессиональную карьеру. Кроме того, 10 процентов от каждой проданной футболки пойдут на борьбу с коронавирусом.

«Очень горжусь тем, что поддерживаю клуб, который дал мне профессиональный старт. Рад тому, что я вернулся в клуб, где началось мое путешествие», — написал Кейн в Twitter.

Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», но в начале карьеры на правах аренды играл за «Лейтон Ориент». Гарри тогда провел 18 матчей, в которых забил пять голов, после чего летом 2011-го вернулся в «Тоттенхэм».

Very proud to announce that I'm supporting the club that gave me my first pro start and three amazing causes by sponsoring @leytonorientfc's shirts for the 2020/21 season. pic.twitter.com/hTh1M7xNf3