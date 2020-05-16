Два клуба Примеры обвиняются в договорном матче

Испанские клубы Примерыподозреваются в договорном матче, утверждает El Pais.

Попавшая под расследование встреча состоялась в мае 2019 года и завершилась со счетом 2:2.

Сообщается, что журналисты обнаружили запись переговоров экс-футболистов Карлоса Аранды и Пако Эстебана, в которых упоминается форвард «Хетафе» Хорхе Молина. Аранда предлагал Эстебану связаться с Молиной для обсуждения точного результата матча. Игрокам обеих команд, предположительно, заплатили 1,8 — 2 миллиона евро.

Молина уже выступил с обращением в Instagram, заявив, что его адвокаты будут разбираться в этой ситуации.

Оба клуба выпустили заявления, в которых категорически опровергли свою причастность к договорным матчам, а «Хетафе» также выразил полную поддержку Молине. 0