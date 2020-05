Еще в одном белорусском клубе выявлены случаи заражения коронавирусом

Нападающий белорусскойподтвердил случаи заражения коронавирусом в команде. Руководство клуба, главный тренер и пресс-секретарь отказались давать комментарии.

«Сообщаю, что несколько представителей нашего клуба заболели коронавирусом. Я желаю им хорошего здоровья. Хочу, чтобы предприняли санитарные меры, включая карантин на несколько дней, прежде чем продолжать. Да поможет Бог!» — написал Янсане на своей странице в Twitter.

Ранее в СМИ появилась информаци, что случаи заражения коронавирусом были зафиксированы и в «Энергетик-БГУ» и ФК «Минск».

I inform you that several members of our club are sick of Covid 19, I wish them good health. I want sanitary measures including quarantine for several days before any continuity. May God help ! #coronavirus #Survivor