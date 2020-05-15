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    Федотов: Мы рады, что Кокорин останется с нами до фактического завершения сезона

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    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал решение исполкома Российского футбольного союза (РФС) возобновить матчи РПЛ с 21 июня.

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    «Понятно, что есть вопросы. И контракты заканчиваются, и количества времени между двумя сезонами будет очень мало для комплектования команды.

    Но, на мой взгляд, в этом есть зерно. Мы должны показать болельщикам, что жизнь продолжается.

    Все заскучали, необходимо спасать игру. Трудности ведь закаляют человека и двигают его вперед.

    Также мы можем посмотреть на опыт других стран, 16 мая возобновляется Бундеслига. По крайней мере, появились цель и точная дата возобновления, от которой мы можем "плясать".

    Это уже окрыляет. Как только мы получим разрешение тренироваться в полном объеме, мы сразу к этому приступим.

    Наверное, если правильно организовать работу, то риски будут минимальными», — сказал Федотов «Р-Спорт».

    Специалист также высказался по поводу того, что нападающий Александр Кокорин, находящийся в черноморском клубе на правах аренды, останется в команде до фактического завершения сезона.

    «Всякое могло быть с Сашей. Мы только рады, что он останется с нами до фактического завершения сезона.

    Здорово, что футболистам можно соблюдать, так сказать, правило fair play, и они смогут помочь команде, в которой играли в течение сезона», — отметил Федотов.

    Ранее президент «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что Кокорин закончит текущий сезон в составе «Сочи».

    28-летний форвард провел в чемпионате России 4 матча, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. 0

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