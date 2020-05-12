ЦСКА может лишиться одного из спонсоров

могут не продлить спонсорский контракт на 2021 год, информирует ТАСС.

Авиакомпания уже отказалась от всех маркетинговых контрактов на фоне сокращения операционных расходов из-за пандемии коронавируса.

«Финального решения пока нет, но такая возможность обсуждается. Платежи за спонсорство в этом году были осуществлены еще в начале года», — сказал источник, близкий к «Аэрофлоту».

Стоимость текущего соглашения составляет 9 миллионов долларов. «Аэрофлот» также является спонсором «Манчестер Юнайтед», контракт с которым рассчитан до 2022 года. 0