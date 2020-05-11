Рангник заявил, что «Ливерпуль» идеально подойдет Вернеру

Бывший тренерзаявил, что форвардунужно выбрать клуб, подходящий к его стилю игры. Неплохим вариантом для футболиста был бы

«Выбор чемпионата не менее важен, чем выбор команды. Чисто гипотетически, я вижу Вернера в клубе, который не обязательно делает ставку на владение мячом. Поскольку Тимо добился успехов под руководством Юлиана Нагельсманна, его самое главное оружие — это быстрое подключение к атаках и мощное их завершение.

Учитывая это, я считаю, что ему идеально подошел бы Ливерпуль, стиль игры которого очень похож на наш. Несмотря на это, я бы предпочел, чтобы Тимо остался в Лейпциге. Он должен принять решение. Здесь он может снова сыграть в Лиге чемпионов в следующем году», — цитирует Ральфа Рангника Bild. 0