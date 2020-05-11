КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» громила соперников и была разгромлена самаТоп-10 матчей сезона Бундеслиги на сегодня
  • 10:43
    • Уткин: Российский футбол имеет шанс больше не быть киселем
  • 08:50
    • «Зенит» опроверг переговоры с «Наполи» о трансфере Азмуна
  • 07:32
    • Чемпионат Англии может возобновиться 12 июня
  • 07:16
    • Джикия: Досрочное завершение сезона — это невыход
  • 07:00
    • Глава Ла Лиги назвал возможную дату возобновления сезона
    Все новости спорта

    Рангник заявил, что «Ливерпуль» идеально подойдет Вернеру

    Футбол Трансферы Футбол Англии Ливерпуль Футбол Германии РБ Лейпциг
    Бывший тренер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник заявил, что форварду Тимо Вернеру нужно выбрать клуб, подходящий к его стилю игры. Неплохим вариантом для футболиста был бы «Ливерпуль».

    Тимо Вернер
    Тимо Вернер

    «Выбор чемпионата не менее важен, чем выбор команды. Чисто гипотетически, я вижу Вернера в клубе, который не обязательно делает ставку на владение мячом. Поскольку Тимо добился успехов под руководством Юлиана Нагельсманна, его самое главное оружие — это быстрое подключение к атаках и мощное их завершение.

    Учитывая это, я считаю, что ему идеально подошел бы Ливерпуль, стиль игры которого очень похож на наш. Несмотря на это, я бы предпочел, чтобы Тимо остался в Лейпциге. Он должен принять решение. Здесь он может снова сыграть в Лиге чемпионов в следующем году», — цитирует Ральфа Рангника Bild. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Они сказали «нет». Восемь игроков, публично отказавших «Барселоне»
  • 00:53
    •
  • Прогноз
  • «Локомотив» Гомель — «Крумкачы»
  • 1.57
  • Сегодня в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» Гомель и «Крумкачы» обменяются уколами?
  • «Локомотив» Гомель — «Крумкачы». Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
  • «Смолевичи» — БАТЭ: у хозяев шансов будет мало?
  • «Смолевичи» — БАТЭ. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Прервет ли «Ашхабад» победную серию «Шагадама»?
  • «Ашхабад» — «Шагадам». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Кевин Гамейро Футбол Они сказали «нет». Восемь игроков, публично отказавших «Барселоне»Не все мечтают выступать в составе каталонского гранда 00:530
  • 09:06
    • Сотрудницу РФС обокрали на 50 миллионов рублей
  • 07:47
    • У Фергюсона диагностировали перелом орбитальной кости
  • 11:48
    • Рангник заявил, что «Ливерпуль» идеально подойдет Вернеру
    Карл-Хайнц Ридле Футбол За несколько лет до финала в Мюнхене. О противостоянии «Юве» и «Боруссии» Д в Кубке УЕФАЧемпионат Германии через неделю должен возобновить сезон. Но до того времени вспомним о еврокубковых играх одного из представителей Бундеслиги Вчера в 17:580
  • Экспресс дня

  • Выйдет ли «Локомотив» Гомель на первое место?
  • 2.25
    •
  • 11:32
    • «Барселона» хочет вернуть полузащитника из «Хетафе»
  • 11:15
    • Холифилд готов снова провести бой с Тайсоном
  • 10:58
    • Эвра заявил о готовности начать тренерскую карьеру
    Джордан Хендерсон Футбол Хендерсон из дорогой пустышки стал лидером «Ливерпуля»История метаморфозы капитана «Красных» Вчера в 02:180
  • 10:27
    • «Нью-Орлеан» откроет тренировочную базу 18 мая
  • 10:12
    • Игрок «Бенфики» заразился коронавирусом
  • 09:55
    • Призер ЧМ-2014 продолжит карьеру в «Йокерите»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.57
  • Прогноз на матч Локомотив Гомель — Крумкачы
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.25
  • Ординар дня 11 мая
  • Сегодня в 18:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Ашхабад — Шагадам
  • Футбол
  • Послезавтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие