Десять стран купили права на трансляцию чемпионата Южной Кореи

Права на трансляцию чемпионатаприобрели сразу десять стран, преимущественно из Азии и Европы, сообщает Reuters.

Первый матч после паузы поединок состоялся 8 мая — «Чонбук Моторс» принимал «Сувон». Встреча прошла на стадионе «Чонджу Ворлд Кап» в Чонджу и завершилась со счетом 1:0.

Напомним, что чемпионат Южной Кореи должен был начаться 29 февраля, однако из-за пандемии коронавируса старт турнира отложили.

🎥 Highlights | @Jeonbuk_hyundai 1-0 @bluewingsfc

⌛️ A late Lee Dong-gook goal seals the victory for Jeonbuk in the 2020 season opener. #KLeague | #K리그 | #JEOvSSB pic.twitter.com/FhQZ5by5wn