Стали известны даты Кубка Германии

Стали известны даты полуфиналов Кубка Германии
globallookpress.com
16 и 17 июня на этой стадии турнира «Бавария» встретится с «Айнтрахтом» в Франкфурте, а клуб из четвертого немецкого дивизиона «Саарбрюккен» будет принимать леверкузенский «Байер». Противостояния будут состоять из одного матча.
Напомним, что накануне власти Германии официально разрешили возобновить чемпионат страны по футболу сезона 2019-2020.
Was war euer Highlight in der Saison 2018/2019? 🏆— DFB-Pokal (@DFB_Pokal) April 24, 2020
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