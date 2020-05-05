Олдридж: Вернеру будет тяжело в «Ливерпуле» при Салахе, Мане и Фирмино

Бывший форвард «Ливерпуля»высказался относительно возможного трансфера нападающего «Лейпцига»

«Мы все надеемся, что когда трансферный рынок откроется, "Ливерпуль" приобретет кого-нибудь в линию нападения.

Это станет серьезным испытанием для всех, кто бы это ни был, будь то Тимо Вернер или кто-то еще. Могу представить, как они будут себя чувствовать. Я был в похожей ситуации, когда присоединился к "Ливерпулю".

Иан Раш согласился присоединиться к "Ювентусу" летом 1986 года, но остался в "Ливерпуле" еще на один сезон, поэтому когда я перешел в команду в январе, уже знал, что будет тяжело.

Я провел большую часть этих первых шести месяцев на скамейке запасных и сыграл в основе лишь дважды... Я был разочарован и выходил лишь на замену. Мне нужно было сохранять терпение и ждать следующего сезона.

Когда все это закончится, и кто бы ни пришел летом, он столкнется с подобной ситуацией, поскольку нет никаких предпосылок к тому, что Салах, Мане или Фирмино куда-нибудь уйдут.

Однако им нужна очень качественная подмена», — заявил Олдридж Liverpool Echo. 0