Чеферин: Старый добрый футбол скоро вернется

Президент УЕФАрассказал о текущей ситуации в футболе и борьбе с коронавирусом.

«Мы видим, насколько чувствителен и уязвим наш мир, если такая ситуация сумела полностью его дестабилизировать.

Футбол состоит из позитивной энергии, и пока футбол не вернется, люди не смогут понять, что ситуация нормализовалась.

Футбол изменится, но только на короткое время. В прошлом он уже переживал войны и эпидемии. Старый добрый футбол скоро вернется.

Мы бы хотели, чтобы это произошло как можно скорее, но, прежде всего, это зависит от решений государственных органов.

Сравнительно скоро матчи вернутся при соблюдении всех медицинских требований и за закрытыми дверями. Но решает не спорт, а политика», — цитирует Чеферина Sportbox.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку инфекции COVID-19 пандемией. Всего в мире новым коронавирусом заразились уже более 3,5 миллиона человек. 0