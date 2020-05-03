Непомнящий: Успехов у России в еврокубках при системе «осень-весна» нет

Известный тренеруверен, что розыгрыш чемпионата России нужно проводить по системе «весна-осень».

«Я не вижу разницы между системами "осень-весна" и "весна-осень". Однако для меня важно, чтобы команды играли летом, а это плюс системе "весна-осень". Второе — команды низших лиг имеют очень неудачный календарь, потому что они играют условно пять месяцев, а семь месяцев у них простой. Если все это суммировать, было бы хорошо нашей северной стране вернуться к системе "весна-осень".

Когда принимали решение перейти на систему "осень-весна", руководствовались теми соображениями, чтобы мы были в равных условиях с европейскими командами. Это было сделано для тех клубов, которые реально могли принимать участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы, с расчетом на то, что у нас будут синхронные с Европой календари и трансферные окна, и что команды будут более успешно выступать, чем это было при системе "весна-осень". На деле все оказалось совсем не так — успехов в еврокубках нет, тем более раньше результаты были даже приятнее», — цитирует Непомнящего «Р-Спорт».

Напомним, что в нынешнем еврокубковом сезоне ни одна из российских команд не прошла в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы. 0