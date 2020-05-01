«Амьен» намерен обжаловать решение о вылете из Лиги 1

Президентназвал несправедливым вылет своей команды из Лиги 1 после досрочного завершения сезона.

«Это несправедливость, потому что "Амьен" не мог защищаться на поле до конца, чтобы остаться в Лиге 1. Я буду бороться со всеми командами, чтобы отстаивать наши права, потому что я думаю, что это решение не является правильным.

Мы дождемся протоколов c совета директоров LFP. Мы оставляем за собой право идти до конца, чтобы добиться справедливости», — цитирует Жоаннена Reuters.

В четверг Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса. В Лигу 2 по итогам сезона вылетают «Амьен» и «Тулуза», занявшие 19-е и 20-е места, соответственно. 0