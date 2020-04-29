«Ден Хааг» расстался с Пардью

Нидерландскийобъявил об уходе с поста главного тренера

Контракт со специалистом был расторгнут по обоюдному согласию, информирует официальный сайт клуба. Также покидают клуб ассистенты английского специалиста Крис Пауэлл и Пол Батлер.

Ранее было принято решение, что сезон в Нидерландах не будет доигран из-за пандемии коронавируса, и элитный дивизион никто не покинет. На момент остановки чемпионата «Ден Хааг» занимал 17-е место, имея в активе 19 очков в 26 играх.

58-летний специалист в своей карьере тренировал английские клубы «Рединг», «Вест Хэм», «Чарльтон», «Саутгемптон», «Ньюкасл», «Кристал Пэлас» и «Вест Бромвич». 0