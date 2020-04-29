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    «Ден Хааг» расстался с Пардью

    Футбол Ньюкасл Саутгемптон Чарльтон Атлетик Вест Хэм Кристал Пэлас Вест Бромвич
    Нидерландский «Ден Хааг» объявил об уходе с поста главного тренера Алана Пардью.

    Алан Пардью
    Алан Пардью

    Контракт со специалистом был расторгнут по обоюдному согласию, информирует официальный сайт клуба. Также покидают клуб ассистенты английского специалиста Крис Пауэлл и Пол Батлер.

    Ранее было принято решение, что сезон в Нидерландах не будет доигран из-за пандемии коронавируса, и элитный дивизион никто не покинет. На момент остановки чемпионата «Ден Хааг» занимал 17-е место, имея в активе 19 очков в 26 играх.

    58-летний специалист в своей карьере тренировал английские клубы «Рединг», «Вест Хэм», «Чарльтон», «Саутгемптон», «Ньюкасл», «Кристал Пэлас» и «Вест Бромвич». 0

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