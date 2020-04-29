Президент «Лиона» предложил доиграть чемпионат Франции

Президентпрокомментировал досрочное завершении чемпионата Франции.

«Как я понял, что с начала июня мы все еще можем возобновить тренировки. Неужели нет возможности найти формат, который позволил бы нам завершить чемпионат в июле и, возможно, в августе, чтобы закончить чемпионат любой ценой. Так что я думаю, что нам придется подождать собрания Лиги, где может окончательно решено о формате завершения сезона.

Я думаю, что все должно быть сделано, чтобы найти альтернативное решение, либо сыграть плей-офф в течение августа, то есть, отложив до 15 сентября старт чемпионата. Я не уверен, что этот сезон завершен», — цитирует президента «ткачей» L’Equipe.

Напомним, из-за пандемии коронавируса этот сезон во французской Лиге 1 и Лиге 2 доигран не будет. 0