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    Президент «Лиона» предложил доиграть чемпионат Франции

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    Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола прокомментировал досрочное завершении чемпионата Франции.

    Жан-Мишель Ола
    Жан-Мишель Ола

    «Как я понял, что с начала июня мы все еще можем возобновить тренировки. Неужели нет возможности найти формат, который позволил бы нам завершить чемпионат в июле и, возможно, в августе, чтобы закончить чемпионат любой ценой. Так что я думаю, что нам придется подождать собрания Лиги, где может окончательно решено о формате завершения сезона.

    Я думаю, что все должно быть сделано, чтобы найти альтернативное решение, либо сыграть плей-офф в течение августа, то есть, отложив до 15 сентября старт чемпионата. Я не уверен, что этот сезон завершен», — цитирует президента «ткачей» L’Equipe.

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