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    Аршавин: Конечно, я за то, чтобы сезон доиграть

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    Бывший форвард «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин дал интервью на телеканале «Матч ТВ», в котором заявил, что выступает за то, чтобы сезон был доигран.

    Андрей Аршавин
    Андрей Аршавин

    «Конечно, вряд ли до конца карантина болельщиков пустят на стадион. Даже если получится сохранять дистанцию, они могут столкнуться в проходе, так что это нереально. Игроки будут взаимодействовать друг с другом на поле? На тренировках они даже больше контактируют, чем в игре.

    Сезон можно и сейчас аннулировать, если две последние команды готовы к вылету, а первые команды согласны на такое распределение мест и попадание в еврокубки. Конечно, я за то, чтобы сезон доиграть», — сказал Аршавин. 0

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