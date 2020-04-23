УЕФА вновь рекомендовал завершить все чемпионаты

на своем официальном сайте вновь выступил с призывом завершить все внутренние чемпионаты.

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При идеальном сценарии, если пандемическая обстановка позволяет, турниры должны быть завершены.

Если доиграть сезон в прежнем формате не представляется возможным, предпочтительнее было бы возобновить соревнования в другом формате, чтобы места в чемпионате были распределены по спортивному принципу.

И лишь при определенных обстоятельствах у лиг будет право досрочно прервать турнир. К таковым, например, относятся указания государственных властей и экономические проблемы.

Напомним, что большинство европейских чемпионатов прервано из-за пандемии коронавируса. 0