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    УЕФА вновь рекомендовал завершить все чемпионаты

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    УЕФА на своем официальном сайте вновь выступил с призывом завершить все внутренние чемпионаты.

    Пандемия коронавируса не позволяет играть в футбол
    Пандемия коронавируса не позволяет играть в футбол

    При идеальном сценарии, если пандемическая обстановка позволяет, турниры должны быть завершены.

    Если доиграть сезон в прежнем формате не представляется возможным, предпочтительнее было бы возобновить соревнования в другом формате, чтобы места в чемпионате были распределены по спортивному принципу.

    И лишь при определенных обстоятельствах у лиг будет право досрочно прервать турнир. К таковым, например, относятся указания государственных властей и экономические проблемы.

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