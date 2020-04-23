УЕФА вновь рекомендовал завершить все чемпионаты

Пандемия коронавируса не позволяет играть в футбол
globallookpress.com
При идеальном сценарии, если пандемическая обстановка позволяет, турниры должны быть завершены.
Если доиграть сезон в прежнем формате не представляется возможным, предпочтительнее было бы возобновить соревнования в другом формате, чтобы места в чемпионате были распределены по спортивному принципу.
И лишь при определенных обстоятельствах у лиг будет право досрочно прервать турнир. К таковым, например, относятся указания государственных властей и экономические проблемы.
Напомним, что большинство европейских чемпионатов прервано из-за пандемии коронавируса. 0