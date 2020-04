От коронавируса скончался легендарный футболист «Лидса»

Скончался легендарный защитник, сообщает официальный сайт клуба. По информации пресс-службы, он умер из-за осложнений от коронавируса.

Он отдал клубу 14 лет своей карьеру. Хантер выступал за «Лидс» с 1962 по 1976 года. Бывший игрок является четвертым по количеству сыгранных матчей за клуб в его истории. Также в его послужном списке «Бристоль Сити» и «Барнсли».

Смерть настигла Хантера в 76 лет. За свою успешную карьеру он дважды брал золото в чемпионате Англии, также выигрывал Кубок лиги и Кубок Англии.

Leeds United are devastated to learn of the passing of club legend Norman Hunter at the age of 76