Семак: Слуцкий рискнул на Евро-2016, но это не привело к дивидендам

Главный тренер «Зенита»поделился воспоминаниями от чемпионата Европы 2016 года.

Специалист входил в тренерский штаб сборной России под руководством Леонида Слуцкого.

«Слуцкий более открытый, более общительный, более веселый, живой, если сравнивать с Капелло. Хотя я находился в штабе итальянца как помощник и знаю его другим.

Любой тренер будет всегда действовать с точки зрения результата, своего понимания и видения игры или футболистов.

Это конкуренция за место в составе, форма, в которой находится игрок. Конфликты всегда были.

Обычно с теми, кто не играет, кто считает себя достойным играть в стартовом составе, а у тренеров другое мнение.

Понимали, что Англия — самая сильная команда группы. Непростой матч был, с точки зрения игры он мне не понравился, было много шероховатостей.

Со Словакией ключевой был матч с точки зрения раскладов в группе и борьбы. Игроков, готовых противостоять тем футболистам, которые были у Уэльса в группе атаки, у нас не нашлось.

Для тренера это была сложнейшая задача, построить игру, подвести к ней команду. Слуцкий рискнул, но, к сожалению, риск не привел к дивидендам.

Самое большое разочарование — когда ты заслуживаешь большего, но получаешь меньшее. А когда ты не готов и оказался абсолютно по делу проигравшим, то нужно пенять только на себя.

Ты разочарован, но только в себе, это справедливо. Что касается сборной, то не заслужили», — сказал Семак в рамках программы «Наши на Евро» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, что на Евро-2016 сборная России заняла последнее место в группе В. Команда Слуцкого сыграла вничью с Англией (1:1), но уступила Словакии (1:2) и Уэльсу (0:3). 0