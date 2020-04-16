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    Семак: Слуцкий рискнул на Евро-2016, но это не привело к дивидендам

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился воспоминаниями от чемпионата Европы 2016 года.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    Специалист входил в тренерский штаб сборной России под руководством Леонида Слуцкого.

    «Слуцкий более открытый, более общительный, более веселый, живой, если сравнивать с Капелло. Хотя я находился в штабе итальянца как помощник и знаю его другим.

    Любой тренер будет всегда действовать с точки зрения результата, своего понимания и видения игры или футболистов.

    Это конкуренция за место в составе, форма, в которой находится игрок. Конфликты всегда были.

    Обычно с теми, кто не играет, кто считает себя достойным играть в стартовом составе, а у тренеров другое мнение.

    Понимали, что Англия — самая сильная команда группы. Непростой матч был, с точки зрения игры он мне не понравился, было много шероховатостей.

    Со Словакией ключевой был матч с точки зрения раскладов в группе и борьбы. Игроков, готовых противостоять тем футболистам, которые были у Уэльса в группе атаки, у нас не нашлось.

    Для тренера это была сложнейшая задача, построить игру, подвести к ней команду. Слуцкий рискнул, но, к сожалению, риск не привел к дивидендам.

    Самое большое разочарование — когда ты заслуживаешь большего, но получаешь меньшее. А когда ты не готов и оказался абсолютно по делу проигравшим, то нужно пенять только на себя.

    Ты разочарован, но только в себе, это справедливо. Что касается сборной, то не заслужили», — сказал Семак в рамках программы «Наши на Евро» на телеканале «Матч ТВ».

    Напомним, что на Евро-2016 сборная России заняла последнее место в группе В. Команда Слуцкого сыграла вничью с Англией (1:1), но уступила Словакии (1:2) и Уэльсу (0:3). 0

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