«Сочи» обсудит с Кокориным возврат части зарплаты

Александр Кокорин
globallookpress.com
Об этом ТАСС сообщил генеральный директор сочинцев Дмитрий Рубашко.
Дело в том, что при переходе в клуб на правах аренды из «Зенита» Кокорин сразу получил зарплату за весь срок соглашения.
Теперь же связи с пандемией коронавируса краснодарский клуб договорился с игроками о 50-процентном снижении зарплат за апрель.
«Договоренность в клубе есть, а как технически это будет сделано с футболистом Кокориным, пока озвучивать не буду. Обсуждал ли этот вопрос с ним? Нет, мы еще не разговаривали, сейчас пока есть чем заняться. Думаю, в течение этой недели обсудим», — сказал Рубашко.
Напомним, в марте Кокорин забил три гола и отдал одну результативную передачу в четырех матчах РПЛ. 0