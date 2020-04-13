«Сочи» обсудит с Кокориным возврат части зарплаты

Руководствов течение недели обсудит с нападающимвозврат части зарплаты, которая была выдана игроку авансом.

Об этом ТАСС сообщил генеральный директор сочинцев Дмитрий Рубашко.

Дело в том, что при переходе в клуб на правах аренды из «Зенита» Кокорин сразу получил зарплату за весь срок соглашения.

Теперь же связи с пандемией коронавируса краснодарский клуб договорился с игроками о 50-процентном снижении зарплат за апрель.

«Договоренность в клубе есть, а как технически это будет сделано с футболистом Кокориным, пока озвучивать не буду. Обсуждал ли этот вопрос с ним? Нет, мы еще не разговаривали, сейчас пока есть чем заняться. Думаю, в течение этой недели обсудим», — сказал Рубашко.

Напомним, в марте Кокорин забил три гола и отдал одну результативную передачу в четырех матчах РПЛ. 0