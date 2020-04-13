Футболисты «Арсенала» отказались от сокращения зарплат

Футболисты «Арсенала»
globallookpress.com
Руководство «канониров» предложило игрокам отказаться от 12,5% зарплаты на ближайший год, если команда не попадет в еврокубки. В случае попадания в Лигу чемпионов сокращение составило бы 7,5%.
Если сезон не будет доигран или клуб не получит все призовые, то тогда «Арсенал» собирался найти дополнительное решение.
Предложение передали Эктору Бельерину, который является представителем команды в Ассоциации профессиональных футболистов. Однако футболисты ответили твердым отказом. 0