Футболисты «Арсенала» отказались от сокращения зарплат

Футболистыотказались от сокращения зарплат в связи с пандемий коронавируса, сообщает Mirror.

Руководство «канониров» предложило игрокам отказаться от 12,5% зарплаты на ближайший год, если команда не попадет в еврокубки. В случае попадания в Лигу чемпионов сокращение составило бы 7,5%.

Если сезон не будет доигран или клуб не получит все призовые, то тогда «Арсенал» собирался найти дополнительное решение.

Предложение передали Эктору Бельерину, который является представителем команды в Ассоциации профессиональных футболистов. Однако футболисты ответили твердым отказом. 0