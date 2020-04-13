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    Футболисты «Арсенала» отказались от сокращения зарплат

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    Футболисты «Арсенала» отказались от сокращения зарплат в связи с пандемий коронавируса, сообщает Mirror.

    Футболисты «Арсенала»
    Футболисты «Арсенала»

    Руководство «канониров» предложило игрокам отказаться от 12,5% зарплаты на ближайший год, если команда не попадет в еврокубки. В случае попадания в Лигу чемпионов сокращение составило бы 7,5%.

    Если сезон не будет доигран или клуб не получит все призовые, то тогда «Арсенал» собирался найти дополнительное решение.

    Предложение передали Эктору Бельерину, который является представителем команды в Ассоциации профессиональных футболистов. Однако футболисты ответили твердым отказом. 0

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