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    Левандовски: Я многому научился у Анри

    Футбол Футбол Германии Бавария Футбол Испании Барселона Футбол Англии Арсенал
    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский рассказал, что экс-игрок «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри был его кумиром.

    Роберт Левандовский
    Роберт Левандовский

    «Когда мне было лет 10-14, Дель Пьеро был лучшим игроком для меня. Тогда же моим кумиром стал Тьерри Анри. Он был потрясающим — не только забивал, но и делал все для команды. Помню, как легко он забивал голы за "Арсенал" из разных ситуаций.

    Это было легко для него, я тоже хотел забивать много голов и многому научился у него. Хотел стать таким же игроком, как Анри, но быть Робертом Левандовски. До сих пор помню, когда впервые встретил Анри, то сказал: "Ух ты, я встретил своего кумира детства". Теперь он хочет мою майку, — цитирует Левандовски BBC. 0

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