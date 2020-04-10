Левандовски: Я многому научился у Анри

Нападающий «Баварии»рассказал, что экс-игрок «Арсенала» и «Барселоны»был его кумиром.

«Когда мне было лет 10-14, Дель Пьеро был лучшим игроком для меня. Тогда же моим кумиром стал Тьерри Анри. Он был потрясающим — не только забивал, но и делал все для команды. Помню, как легко он забивал голы за "Арсенал" из разных ситуаций.

Это было легко для него, я тоже хотел забивать много голов и многому научился у него. Хотел стать таким же игроком, как Анри, но быть Робертом Левандовски. До сих пор помню, когда впервые встретил Анри, то сказал: "Ух ты, я встретил своего кумира детства". Теперь он хочет мою майку, — цитирует Левандовски BBC. 0