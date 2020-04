Немецкая футбольная лига (DFL) планирует, что матчи первой и второй Бундеслиги возобновятся в первую неделю мая, сообщает talkSPORT.

Отмечается, что поединки планируется проводить без зрителей. Руководитель DFL Кристиан Зайферт заявил, что лига ставит перед собой цель завершить сезон до 30 июня.

Всем клубам уже разрешено тренироваться, соблюдая определенные правила безопасности.

В данный момент в Германии инфицировано более 107 тысяч COVID-19.

