Колосков: Непонятно, почему футболисты сейчас должны сидеть и ковыряться в носу

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС)заявил, что возобновление чемпионата России сегодня полностью зависит от ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Бюро РФС ранее продлило приостановку розыгрыша всех соревнований под эгидой организации до конца мая. В Российской премьер-лиге сыграно 22 тура из 30.

«Сегодня за нас думает коронавирус, от него всё зависит, в том числе и возобновление чемпионата России.

Вполне реально, думаю, было бы в середине июня продолжить играть, тогда очень комфортно могли всё успеть сделать в оптимальном для спортсменов режиме — через два дня на третий или через три дня на четвертый.

Уложились бы до 31 июля, сделали бы маленький перерыв перед стартом нового сезона. Вероятность такая есть, убежден, что так и будет.

Другое дело, в какой форме подойдут игроки. Одно дело, когда они натренированы, другое, когда им скажут за две недели до возобновления. Нам многие автопредприятия подают пример, возвращаясь к работе.

И почему футболисты сейчас должны сидеть и ковыряться в носу, мне не понятно. У всех есть тренировочные базы в РПЛ, пусть селятся на карантин и тренируются два раза в день.

Они же ездят на сборы, и ничего, не грустят», — приводит слова Колоскова «Р-Спорт». 0