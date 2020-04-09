Футболисты Английской премьер-лиги (АПЛ) приняли решение создать инициативу #PlayersTogether и соответствующий фонд для прямой поддержки британской службы здравоохранения (NHS), обеспечивающей лечение и помощь для нуждающихся во время пандемии коронавируса.

Футболисты АПЛ создали фонд для помощи в борьбе с коронавирусом globallookpress.com 8000 Бонус x2 по промо: LIVESPORT Забрать!

Документ о создании данной инициативы опубликовал в Twitter полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон.

«За последнюю неделю мы, группа игроков АПЛ, провели переговоры, посвященные созданию фонда пожертвований, которые могут быть распределены между теми, кто больше всего пострадал от пандемии коронавируса. Эти средства могут помочь тем, кто сражается за нас. В это непростое время для нашей страны и нашей системы здравоохранения мы полны решимости помочь всем, чем способны. Мы подтверждаем, что после общения с множеством игроков из всех клубов АПЛ мы создаем собственную инициативу коллективной помощи #PlayersTogether», — говорится в заявлении футболистов, опубликованном The Sun.

По информации издания, игроки переведут в созданный ими фонд 4,56 миллиона евро. 0