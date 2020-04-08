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    «Уфа» отпустила легионеров домой до 30 мая

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    «Уфа» отпустила всех иностранных футболистов команды домой до 30 мая, рассказал гендиректор клуба Шамиль Газизов.

    Шамиль Газизов
    Шамиль Газизов

    Чемпионат России был приостановлен из-за коронавируса до 31 мая.

    «По контрактам у нас нет никаких недопониманий ни с одним из 200 сотрудников клуба. Ни с кем нет проблемы.

    Урезаем ли оплаты? А смысл об этом говорить? Мы первыми закрылись на карантин. Надеюсь, что мы будем первыми, кто из него выйдет.

    Что касается иностранцев, то мы их отпустили домой до 30 мая. Будет очень хороший вариант, если чемпионат начнется в конце июня.

    Если легионеры не смогут прилететь из-за карантина, то будем заканчивать чемпионат с российскими футболистами. Ничего страшного», — приводит слова Газизова пресс-служба «Уфы».

    Ранее гендиректор уфимской команды сообщил, что все игроки будут тренироваться до 30 мая в домашнем режиме, а легионеры остаются в столице Башкирии. 0

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