Манчини: В этом сезоне Балотелли не сделал ничего, чтобы вернуться в сборную Италии

Главный тренер сборной Италииоценил возможность возвращения нападающего «Брешии»в национальную команду.

«По своим характеристикам Балотелли входит в число лучших центральных нападающих сборной Италии, однако этого будет недостаточно для возращения.

В этом сезоне он не сделал ничего, и Марио знает об этом. Двери в сборную открыты для всех, но Балотелли нужно чуть больше стараться.

Верим, что Марио времен Евро-2012 сможет вернуться», — сказал Манчини Sky Sport Italia.

В составе сборной Италии Балотелли принял участие в 36 матчах и стал автором 14 голов.

Балотелли выступает в «Брешии» с 2019 года. В сезоне-2019/20 Серии А итальянец поучаствовал в 19 матчах и забил 5 мячей. 0