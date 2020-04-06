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    Манчини: В этом сезоне Балотелли не сделал ничего, чтобы вернуться в сборную Италии

    Футбол Сборная Италии Футбол Италии
    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини оценил возможность возвращения нападающего «Брешии» Марио Балотелли в национальную команду.

    Роберто Манчини
    Роберто Манчини

    «По своим характеристикам Балотелли входит в число лучших центральных нападающих сборной Италии, однако этого будет недостаточно для возращения.

    В этом сезоне он не сделал ничего, и Марио знает об этом. Двери в сборную открыты для всех, но Балотелли нужно чуть больше стараться.

    Верим, что Марио времен Евро-2012 сможет вернуться», — сказал Манчини Sky Sport Italia.

    В составе сборной Италии Балотелли принял участие в 36 матчах и стал автором 14 голов.

    Балотелли выступает в «Брешии» с 2019 года. В сезоне-2019/20 Серии А итальянец поучаствовал в 19 матчах и забил 5 мячей. 0

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