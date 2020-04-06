Карасев: Все судьи надеются, что чемпионат возобновится в июне

«Общаемся с другими арбитрами, все ребята поддерживают себя в форме.
Международным арбитрам в этом плане проще, так как у нас есть подготовительная платформа, которая каждую неделю присылает клипы, как готовить себя в недельном цикле, в процессе чемпионата, до чемпионата и так далее.
И также департамент судейства и инспектирования РФС ранее нам сделал компьютерное тестирование, в ходе которого выявили различные уязвимые места, которые проще подвергаются травмам.
Теперь и от департамента получаем информацию, упражнения, в этом проблем никаких нет.
Мы уверены, что все будет нормально и мы доиграем чемпионат. Мы ожидали, что так и будет, особенно учитывая сложную ситуацию в мире.
Мы ожидали, что в апреле и мае играть не будем. Надеемся, что в июне или в середине июня мы возобновим чемпионат.
Но это мое мнение. Мы с другими общаемся, надеемся на это», — сказал Карасев в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч Премьер».
Напомним, ранее стало известно, что матчи РПЛ начнутся не раньше 31 мая. 0