КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри КейнТрансферный дайджест. 31 марта — 6 апреля
  • 21:36
    • Чеферин: Если лиги не доиграют, уместно будет объявить чемпионов
  • 18:28
    • Медведев: Будет ли доигран сезон? Все на это надеются
  • 17:51
    • Мать Гвардиолы скончалась от коронавируса
  • 16:13
    • Погба хочет перейти в «Реал»
  • 15:03
    • СМИ: ФИФА бессрочно продлит сезон 2019/20
    Все новости спорта

    Карасев: Все судьи надеются, что чемпионат возобновится в июне

    Футбол РПЛ Футбол РоссииКоронавирус в спорте Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Российский арбитр Сергей Карасев рассказал, как судьи поддерживают себя в форме во время самоизоляции, а также выразил надежду, что чемпионат России возобновится в июне.

  • 8000
    • Бонус x2 по промо: LIVESPORTЗабрать!

    «Общаемся с другими арбитрами, все ребята поддерживают себя в форме.

    Международным арбитрам в этом плане проще, так как у нас есть подготовительная платформа, которая каждую неделю присылает клипы, как готовить себя в недельном цикле, в процессе чемпионата, до чемпионата и так далее.

    И также департамент судейства и инспектирования РФС ранее нам сделал компьютерное тестирование, в ходе которого выявили различные уязвимые места, которые проще подвергаются травмам.

    Теперь и от департамента получаем информацию, упражнения, в этом проблем никаких нет.

    Мы уверены, что все будет нормально и мы доиграем чемпионат. Мы ожидали, что так и будет, особенно учитывая сложную ситуацию в мире.

    Мы ожидали, что в апреле и мае играть не будем. Надеемся, что в июне или в середине июня мы возобновим чемпионат.

    Но это мое мнение. Мы с другими общаемся, надеемся на это», — сказал Карасев в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч Премьер».

    Напомним, ранее стало известно, что матчи РПЛ начнутся не раньше 31 мая. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • На карантине. Чем клубы РПЛ заполняют вынужденную паузу?
  • 03:53
    •
  • Прогноз
  • Когда изобретут вакцину против коронавируса
  • 1.50
  • Завтра в 23:59
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Искусство борьбы против животного инстинкта. Удастся ли Хабибу устоять перед Фергюсоном?
  • Нурмагомедов — Фергюсон. Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • Когда завершится гонка за создание вакцины от коронавируса?
  • Когда изобретут вакцину против коронавируса. Прогноз и ставки
  • 1.50
    •
  • Станет ли «Зенит» чемпионом «коронавирусного сезона»?
  • Чем закончится РПЛ 2019/2020. Прогноз и ставки
  • 1.47
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Зинедин Зидан Футбол Зидан и Макманаман расстроили «Камп Ноу». Первое Эль-Класико в истории ЛЧ сезона 2001/2002Вспомним о первом полуфинальном поединке между «Барселоной» и «Реалом» на «Камп Ноу» 15:480
  • 21:00
    • В Серии А готовы доиграть сезон и ждут разрешения правительства
  • 20:28
    • Касильяс: Нужно собрать благотворительное «эль-класико»
  • 20:18
    • Петер Шмейхель: «Ливерпулю» нужно доиграть сезон, чтобы стать чемпионом
    ЦСКА на карантине Футбол На карантине. Чем клубы РПЛ заполняют вынужденную паузу?Что происходит в российских топ-клубах во время паузы в РПЛ? 03:530
  • Экспресс дня

  • «Энергетик-БГУ» — «Минск»: кто из лидеров оступится?
  • 3.82
    •
  • 22:33
    • Карасев: Все судьи надеются, что чемпионат возобновится в июне
  • 22:14
    • Титов: Экономика везде упала, игрокам с пониманием нужно подходить к этому
  • 21:56
    • Новиков: Хильемарк и Филипп выразили желание уехать на родину во время карантина
    Рейносо — символ свиного гриппа в спорте Футбол Коронавирус — не первый. Как мексиканский спорт столкнулся со свиным гриппомНечто похожее на коронавирус, но не захватившее так сильно Европу, случилось более десяти лет назад Вчера в 13:150
  • 19:43
    • Сон пройдет военные сборы в Южной Корее
  • 19:27
    • Чеферин: Уверен, что лиги будут доиграны
  • 18:55
    • Вертонген может перебраться в Серию А
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.50
  • Прогноз на матч Когда изобретут вакцину против коронавируса
  • Футбол
  • Завтра в 23:59
    •  2.15
  • Прогноз на матч Когда вернется футбол
  • Футбол
  • Завтра в 23:59
    •  1.98
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — БАТЭ
  • Футбол
  • Послезавтра в 17:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Послезавтра в 19:30
    •  1.47
  • Прогноз на матч Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • Футбол
  • 10/04/2020 в 23:59
    •  1.22
  • Прогноз на матч Какой из футбольных турниров вернется раньше
  • Футбол
  • 10/04/2020 в 23:59
    •  1.55
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Фергюсон
  • Прочие
  • 19/04/2020 в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие