СМИ: ФИФА перенесет трансферное окно и продлит истекающие контракты футболистов

и представители конфедераций, лиг и клубов достигли соглашения по ряду вопросов, возникших из-за пандемии коронавируса, сообщает ВВС.

Как сообщает источник, стороны пришли к соглашению, что нынешний сезон не может быть доигран к 30 июня, как планировалось изначально.

Стало также известно о переносе дат трансферного окна. Его новые сроки должны быть уместиться между нынешним и следующим сезонами.

Все контракты футболистов, истекающие 30 июня, будут продлены до окончания текущего сезона.

Большинство европейских и мировых чемпионатов были перенесены в связи с пандемией коронавируса. Даты возобновления чемпионатов пока неизвестны. 0