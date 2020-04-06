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    СМИ: ФИФА перенесет трансферное окно и продлит истекающие контракты футболистов

    Футбол ФИФАКоронавирус в спорте
    ФИФА и представители конфедераций, лиг и клубов достигли соглашения по ряду вопросов, возникших из-за пандемии коронавируса, сообщает ВВС.

    Как сообщает источник, стороны пришли к соглашению, что нынешний сезон не может быть доигран к 30 июня, как планировалось изначально.

    Стало также известно о переносе дат трансферного окна. Его новые сроки должны быть уместиться между нынешним и следующим сезонами.

    Все контракты футболистов, истекающие 30 июня, будут продлены до окончания текущего сезона.

    Большинство европейских и мировых чемпионатов были перенесены в связи с пандемией коронавируса. Даты возобновления чемпионатов пока неизвестны. 0

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