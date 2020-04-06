СМИ: ФИФА перенесет трансферное окно и продлит истекающие контракты футболистов

Как сообщает источник, стороны пришли к соглашению, что нынешний сезон не может быть доигран к 30 июня, как планировалось изначально.
Стало также известно о переносе дат трансферного окна. Его новые сроки должны быть уместиться между нынешним и следующим сезонами.
Все контракты футболистов, истекающие 30 июня, будут продлены до окончания текущего сезона.
Большинство европейских и мировых чемпионатов были перенесены в связи с пандемией коронавируса. Даты возобновления чемпионатов пока неизвестны. 0