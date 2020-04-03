Медведев: Пока сохраняется шанс доиграть сезон РПЛ, мы должны надеяться на это

Генеральный директор «Зенита»прокомментировал слова президента РПЛ Сергея Прядкина, который сообщил, что выступает за доигровку сезона.

Проведение матчей российского национального чемпионата было приостановлено до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

«Пока сохраняется шанс доиграть сезон, мы должны думать и надеяться именно это. Это в духе европейской солидарности, и важно не только для нынешнего сезона, но и для всего российского футбола», — сказал Медведев «Спорт-Экспрессу».

На данный момент в стране было выявлено 4149 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 281 человек. При этом зафиксировано 34 летальных исхода. 0