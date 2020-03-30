Мартинес не хочет переходить из «Интера» в «Барселону»

Трансфер нападающегоможет сорваться, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, президент «нерадзурри» Стивен Чжан не собирается продавать сильных игроков, если они не хотят покидать команду. Мартинес не обращался к Чжану с соответствующими намерениями.

Издание сообщает, что 22-летний аргентинец верит в «Интер» и убежден, что в скором времени клуб начнет выигрывать трофеи, поэтому не задумывается о переходе в «Барселону». Единственная возможность каталонского клуба заполучить нападающего — выплатить отступные в размере 111 миллионов евро.

На счету 22-летнего Мартинеса 16 голов и 4 результативных передачи в 31 матче за «Интер» в сезоне-2019/20. 0