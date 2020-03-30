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    Мартинес не хочет переходить из «Интера» в «Барселону»

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    Трансфер нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса в «Барселону» может сорваться, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Лаутаро Мартинес
    Лаутаро Мартинес

    По информации источника, президент «нерадзурри» Стивен Чжан не собирается продавать сильных игроков, если они не хотят покидать команду. Мартинес не обращался к Чжану с соответствующими намерениями.

    Издание сообщает, что 22-летний аргентинец верит в «Интер» и убежден, что в скором времени клуб начнет выигрывать трофеи, поэтому не задумывается о переходе в «Барселону». Единственная возможность каталонского клуба заполучить нападающего — выплатить отступные в размере 111 миллионов евро.

    На счету 22-летнего Мартинеса 16 голов и 4 результативных передачи в 31 матче за «Интер» в сезоне-2019/20. 0

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