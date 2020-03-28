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    Мартинес: Куртуа может побить все вратарские рекорды в «Реале»

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    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением о голкипере «Реала» Тибо Куртуа.

    Тибо Куртуа
    Тибо Куртуа

    «Всегда было ясно, что он понимает, что значит быть первым номером "Реала".

    Он пришел в эпоху перемен, очень сложное время, но всегда был сосредоточен на том, чтобы продемонстрировать свои способности.

    Начиная с матча против "Галатасарая" в ЛЧ, он стал оказывать большое влияние на результат клуба.

    Он все еще очень молод и, безусловно, способен побить все вратарские рекорды в "Реале". Он уверен в себе и хочет себя проявить.

    Он умеет контролировать эмоции. Он, возможно, самый стабильный игрок сборной Бельгии в последних 46 матчах, на нем никогда не отражалось происходящее в клубе. Он не по годам зрелый.

    На ЧМ-2018 он доказал, что является лучшим. Он стал лучшим на ЧМ, перешел в "Реал", и его навыки позволяют ему делать то, что другим не по силам.

    Он хорошо понимает, что когда ты не выигрываешь матч в столь требовательной команде, как "Реал", нужно проявлять зрелость и становиться лучше к следующей игре.

    Если ты не готов к такому, могут возникнуть проблемы, но Куртуа готов. Это не влияет на его уверенность в себе, на его уровень игры. Он постоянно адаптируется и становится лучше.

    Мы все знаем, что в Мадриде наступила его эра», — сказал Мартинес AS. 0

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