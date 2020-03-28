Байдачный: Весь мир смотрит белорусский чемпионат

Бывший главный тренер минского «Динамо» Анатолий Байдачный отметил, что разговоры о приостановлении чемпионата Белоруссии из-за пандемии коронавируса не идут.

«Ситуация в чемпионате поменяется. Но не могу сказать, насколько быстро. Понятно, что игроки минского "Динамо" и БАТЭ постепенно наберут форму, но вопрос во времени. Когда это произойдет?

Разговоров о приостановлении турнира нет. Весь мир смотрит белорусский чемпионат. Сейчас это лучшая реклама лиги», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

Также Байдачный прокомментировал неудачный старт в сезоне БАТЭ и минского «Динамо», одержавших по два поражения в первых турах.

«Я не смог смотреть второй тайм матча минского "Динамо". Просто обидно и больно. Не знаю, что происходит, у меня ощущение, что команду просто уничтожают.

Возможно, это делает государство. Не хотят, чтобы этот символ белорусского футбола существовал. И так происходит уже несколько лет.

В первой игре "Динамо" "Руху" проиграло. А эта команда только вышла в высшую лигу.

Я не хочу принижать заслуги "Минска", он сыграл грамотно на быстрых атаках и очень ярко, создавая опасные моменты. Была возможность забить и четвертый, но вратарь выручил.

Для меня удивительно, что две команды, которые должны быть сильнейшими — "Динамо" и БАТЭ — подготовились к сезону так, что теперь на последних местах», — сказал Байдачный. 0