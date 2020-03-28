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    Байдачный: Весь мир смотрит белорусский чемпионат

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    Бывший главный тренер минского «Динамо» Анатолий Байдачный отметил, что разговоры о приостановлении чемпионата Белоруссии из-за пандемии коронавируса не идут.

    «Ситуация в чемпионате поменяется. Но не могу сказать, насколько быстро. Понятно, что игроки минского "Динамо" и БАТЭ постепенно наберут форму, но вопрос во времени. Когда это произойдет?

    Разговоров о приостановлении турнира нет. Весь мир смотрит белорусский чемпионат. Сейчас это лучшая реклама лиги», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

    Также Байдачный прокомментировал неудачный старт в сезоне БАТЭ и минского «Динамо», одержавших по два поражения в первых турах.

    «Я не смог смотреть второй тайм матча минского "Динамо". Просто обидно и больно. Не знаю, что происходит, у меня ощущение, что команду просто уничтожают.

    Возможно, это делает государство. Не хотят, чтобы этот символ белорусского футбола существовал. И так происходит уже несколько лет.

    В первой игре "Динамо" "Руху" проиграло. А эта команда только вышла в высшую лигу.

    Я не хочу принижать заслуги "Минска", он сыграл грамотно на быстрых атаках и очень ярко, создавая опасные моменты. Была возможность забить и четвертый, но вратарь выручил.

    Для меня удивительно, что две команды, которые должны быть сильнейшими — "Динамо" и БАТЭ — подготовились к сезону так, что теперь на последних местах», — сказал Байдачный. 0

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