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    Защитник «Руха» напуган и ждет остановки чемпионата Белоруссии

    Футбол Коронавирус в спорте
    Защитник брестского «Руха» Жоао Вильям хочет, чтобы чемпионат Белоруссии был остановлен из-за коронавируса.

    Жоао Вильям
    Жоао Вильям

    «Надеюсь, что чемпионат Белоруссии остановят. Я немного напуган. Во время матча я не беспокоюсь об этом. Но, как только прозвучит финальный свисток, возникает сомнение: "Я сегодня заразился?"

    Я защитник, не могу не коснуться своего противника. Это происходит всю игру.

    Моя мама, папа и жена все время звонят мне и просят меня вообще не выходить из отеля. Проблема в том, что здесь все очень спокойно, люди ведут себя как обычно, никто не носит масок.

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    • Мой агент сказал, что, возможно, они остановят чемпионат после уик-энда… Моя семья обеспокоена, и я волнуюсь. Остановка — это лучшее для меня и здоровья каждого», — приводит слова Вильяма UOL. 0

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