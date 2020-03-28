Защитник «Руха» напуган и ждет остановки чемпионата Белоруссии

Защитник брестского «Руха»хочет, чтобы чемпионат Белоруссии был остановлен из-за коронавируса.

Жоао Вильям uol.com.br 10 000 Фрибет новичкам Играть!

«Надеюсь, что чемпионат Белоруссии остановят. Я немного напуган. Во время матча я не беспокоюсь об этом. Но, как только прозвучит финальный свисток, возникает сомнение: "Я сегодня заразился?"

Я защитник, не могу не коснуться своего противника. Это происходит всю игру.

Моя мама, папа и жена все время звонят мне и просят меня вообще не выходить из отеля. Проблема в том, что здесь все очень спокойно, люди ведут себя как обычно, никто не носит масок.

Мой агент сказал, что, возможно, они остановят чемпионат после уик-энда… Моя семья обеспокоена, и я волнуюсь. Остановка — это лучшее для меня и здоровья каждого», — приводит слова Вильяма UOL. 0