«Барселона» не продаст Брэйтуэйта менее чем за 18 млн евро

Мартин Брэйтуэйт
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Именно за такую сумму каталонцы приобрели датчанина у «Леганеса».
Отмечается, что в приобретении Брэйтуэйта заинтересованы «Эвертон» и «Вест Хэм». Однако клубы не знают, как кризис, вызванный коронавирусом, повлияет на их финансовую ситуацию.
Руководство «Барселоны» в любом случае не будет препятствовать переходу форварда в другой клуб, хотя сохраняется вариант, при котором он останется.
В этом сезоне Брэйтуэйт провел за «Барселону» три матча в Ла Лиге и сделал голевой пас. 0