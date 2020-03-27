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    «Барселона» не продаст Брэйтуэйта менее чем за 18 млн евро

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    «Барселона» не продаст форварда Мартина Брэйтуэйта менее чем за 18 миллионов евро, информирует Sport.es.

    Мартин Брэйтуэйт
    Мартин Брэйтуэйт

    Именно за такую сумму каталонцы приобрели датчанина у «Леганеса».

    Отмечается, что в приобретении Брэйтуэйта заинтересованы «Эвертон» и «Вест Хэм». Однако клубы не знают, как кризис, вызванный коронавирусом, повлияет на их финансовую ситуацию.

    Руководство «Барселоны» в любом случае не будет препятствовать переходу форварда в другой клуб, хотя сохраняется вариант, при котором он останется.

    В этом сезоне Брэйтуэйт провел за «Барселону» три матча в Ла Лиге и сделал голевой пас. 0

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