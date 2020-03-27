«Барселона» снизила зарплату всем своим работникам

Игроки «Барселоны»
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«По сути, это сокращение рабочего дня, обусловленное обстоятельствами и осуществленными мерами защиты, и, как следствие, пропорциональное сокращение зарплат, предусмотренное в соответствующих контрактах.
Меры, которые клуб хочет осуществить, неукоснительно следуют формальным трудовым нормам, в соответствии с критериями соразмерности и, прежде всего, справедливости и с единственной целью возобновить деятельность клуба как можно скорее», — говорится в заявлении клуба.
Official statement from FC Barcelona: https://t.co/1U84alpO7m pic.twitter.com/36Vgq4zHnJ— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) March 26, 2020