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    Большинство игроков «Барселоны» отказалось идти на значительное понижение зарплаты

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    Руководство «Барселоны» предложило футболистам сократить зарплату на 70% в связи с пандемией коронавируса.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    Как сообщает AS, большинство игроков отказалось добровольно идти на понижение зарплаты.

    В то же время часть футболистов, включая Лионеля Месси, считает предложение обоснованным и готова его рассмотреть.

    Третья группа ждет решения ассоциации испанских футболистов, которая обсуждает с Ла Лигой сроки возобновления сезона.

    Однако президент клуба Жозеп Бартомеу все-таки хочет пойти на такую меру на время чрезвычайного положения, введенного в Испании как минимум до 11 апреля. 0

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