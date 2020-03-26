Большинство игроков «Барселоны» отказалось идти на значительное понижение зарплаты

Руководствопредложило футболистам сократить зарплату на 70% в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает AS, большинство игроков отказалось добровольно идти на понижение зарплаты.

В то же время часть футболистов, включая Лионеля Месси, считает предложение обоснованным и готова его рассмотреть.

Третья группа ждет решения ассоциации испанских футболистов, которая обсуждает с Ла Лигой сроки возобновления сезона.

Однако президент клуба Жозеп Бартомеу все-таки хочет пойти на такую меру на время чрезвычайного положения, введенного в Испании как минимум до 11 апреля. 0