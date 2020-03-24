Смертин не увидел в посте Дзюбы дискриминационного характера

Офицер РФС по борьбе с дискриминациейпрокомментировал публикацию в Instagram форварда «Зенита»

Дзюба накануне выложил коллаж. На фото форвард стоит вместе с Ярославом Ракицким, Малкомом, Вильмаром Барриосом и Дугласом Сантосом. На другой картинке изображены обезьяны из советского мультфильма «Обезьянки».

«Мы изучили пост Дзюбы в его Instagram и он не несет в себе дискриминационного характера. Во-первых, на фотографии представлены люди абсолютно разных национальностей, а во-вторых, Артем сравнивает игроков "Зенита" с одним из самых известных советских мультфильмов про семью.

Однако, все равно следует помнить, что в некоторых культурах сравнения людей с обезьянами могут считаться оскорбительными и поэтому надо быть всегда аккуратными при публикации материалов в социальных сетях», — цитирует Смертина «Спорт-Экспресс». 0